Marvel's Spider-Man è l'esclusiva PlayStation 4 più venduta di sempre negli Stati Uniti

I dati di vendita diffusi dal gruppo NPD testimoniano come Marvel's Spider-Man sia ad oggi l'esclusiva per PlayStation 4 più venduta di sempre in Nord America, superando così colossi come God of War e Horizon Zero Dawn.

In mancanza di numeri precisi possiamo solamente affidarci alla classifica redatta su ResetERA raccogliendo i dati di NPD, che vede Spider-Man al primo posto seguito proprio da God of War e Horizon Zero Dawn, rispettivamente sul secondo e terzo gradino del podio.

Esclusive PS4 più vendute negli USA

Marvel's Spider-Man God of War Horizon Zero Dawn Uncharted 4 Fine di un Ladro Bloodborne Days Gone inFAMOUS Second Son MLB 17 The Show MLB 19 The Show MLB 18 The Show

Uncharted 4 conquista la quarta posizione seguito da Bloodborne, Days Gone e inFAMOUS Second Son mentre le ultime tre posizioni sono occupate dagli ultimi episodi della serie sportiva MLB The Show. In

Top 10 mancano esclusive di buon o discreto successo in Europa come The Last of Us Remastered, Ratchet & Clank, Gran Turismo Sport, Until Dawn e The Last Guardian, solamente per citarne alcune. Cosa ne pensate di questa classifica? I risultati attuali potrebbero essere stravolti in breve tempo con l'entrata in scena di Death Stranding e The Last of Us Parte 2, destinati a un successo commerciale sicuro.