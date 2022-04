Marvel's Spider-Man esiste per PC o solo per PS4 e PS5?

Marvel's Spider-Man, sviluppato da Insomniac Games e pubblicato originariamente nel 2018 su Playstation 4, ha riscosso un enorme successo divenendo uno dei simboli della console Sony. Infatti, sono state ben 20 milioni le copie vendute da Marvel's Spider-Man tra il 2018 e il 2020.

Nell’ottica della recente apertura da parte di Sony al mercato PC, molti utenti sperano che anche l'avventura con protagonista l'amichevole Uomo Ragno di quartiere possa compiere il passaggio verso questi nuovi lidi.

Al momento attuale, infatti, Marvel's Spider-Man non è ancora disponibile per i giocatori PC, e non ci sono mai stati annunci ufficiali a riguardo: tuttavia, visti gli ottimi risultati di vendita fatti registrare dalle altre esclusive Sony sul negozio di Steam (come God of War e Horizon Zero Dawn), è probabile che prima o poi il titolo Insomniac possa approdare anche su Windows.



In particolare, analizzando la strategia utilizzata finora da Playstation con altre sue produzioni, è possibile affermare con buona probabilità che Marvel’s Spider-Man potrebbe approdare su PC a ridosso della pubblicazione del nuovo capitolo della serie, atteso comunque non prima del 2023 su PS5: in effetti, secondo Tom Henderson Marvel's Spider-Man 2 non si mostrerà presto al pubblico.

Nell'attesa non mancano però le indiscrezioni e le voci di corridoio: secondo un rumor Peter Parker e Miles Morales saranno interscambiabili in Marvel's Spider-Man 2.