Marvel's Spider-Man, Fortnite e Basette in diretta lunedì 17 settembre su Twitch!

Inizia una nuova settimana e riprende a pieno regime il calendario delle live targate Everyeye.it: sono tre gli appuntamenti in programma per la giornata di oggi, tra cui il live gameplay di Marvel's Spider-Man e un nuovo episodio di Basette dedicato al Tokyo Game Show 2018.

Fortnite (ore 15:00)

RNade_ torna con una diretta pomeridiana dedicata a Fortnite!

Marvel's Spider-Man Episodio 2 (ore 17:00)

Secondo episodio della serie dedicata al nuovo gioco di Spider-Man, portata avanti da Francesco Fossetti.

Basette speciale Tokyo Game Show 2018 (ore 21:00)

Todd e Francesco Fossetti sono i protagonisti della nuova puntata di Basette dedicata al Tokyo Game Show 2018, con la partecipazione di Umberto Merone, nostro inviato alla fiera.

