Marvel's Spider-Man, un futuro elettrizzante in un cosplay femminile di Spider-Man 2099

Per quanto da tutti acclamato, e forte di ben sette nomination, Marvel's Spider-Man 2 non ha ottenuto alcun premio al The Game Awards 2023. Al titolo sviluppato da Insomniac Games e pubblicato in esclusiva da Sony è sfuggito il primo posto proprio sul più bello. Spider-Man è elettrizzato per questa vicenda.

Le cause per cui la nuova avventura di Spidey non ha conquistato Geoff Keighley si riassumono con una frase forse banale, ma efficace. Marvel's Spider-Man 2 è un sequel spettacolare, ma comunque troppo ancorato ai contenuti e alle meccaniche del primo capitolo. La giuria ha dunque preferito premiare titoli che vantavano un effetto novità o stravolgenti.

A ogni modo, Insomniac non intende fermarsi e anzi punta a regalare ulteriori ore di gioco ai propri utenti. Pare infatti che nel prossimo periodo arriverà su Marvel's Spider-Man 2 un DLC legato a Venom, di cui pare siano stati tagliati numerosi contenuti.

Al momento non si hanno ancora novità su eventuali espansioni, ma l'avventura dell'Uomo Ragno sui tetti di New York continua. In questo cosplay femminile di Spider-Man il supereroe Marvel indossa il costume 2099, uno dei numerosi che è possibile indossare durante la storia. Di un blu acceso ed elettrizzante, a vestire i panni di Spider-Man 2099 e a farci esplorare lo SpiderVerse scalando le pareti dei grattacieli della Grande Mela non c'è Miguel O'Hara, ma la cosplayer Alissa Pugg Butts.