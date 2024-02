Marvel's Spider-Man e il futuro di Peter Parker: il doppiatore a ruota libera

In attesa dell'uscita del New Game Plus per Marvel's Spider-Man 2, previsto per il 7 marzo 2024, si parla anche del futuro della serie targata Insomniac Games e dei suoi protagonisti, con un focus in particolare su Peter Parker.

Il suo doppiatore Yuri Lowenthal ne è sicuro: il giovane Parker continuerà ad avere un ruolo centrale anche nei prossimi progetti legati al brand, e questo nonostante nel finale di Marvel's Spider-Man 2 il protagonista sembra lasciare definitivamente il passo a Miles Morales come Spider-Man protettore di New York appendendo il proprio costume al chiodo. "Ci sono stati di recente commenti secondo i quali Peter ha mollato e ora c'è solo Miles. Tuttavia, anche se penso che Peter amerebbe staccare la spina e non essere più Spider-Man per vivere una vita completamente normale, non credo che ciò accadrà", dice Lowenthal a proposito del suo personaggio in un'intervista con Variety.

Per Insomniac Games un Marvel's Spider-Man 3 sarebbe epico, ma per il momento Lowenthal non è al corrente dei piani per il terzo capitolo o per ulteriori eventuali spin-off: "Non so nulla, non ho ancora visto nessuno script e probabilmente ci stanno ancora lavorando, ma sono sicuro che non abbiamo ancora visto tutto di Peter Parker", ribadisce ancora il doppiatore. In ogni caso "credo che Peter si fidi al 100% di Miles, che è maturato così tanto spingendolo appunto a prendersi una pausa. E almeno si è potuto godere una vacanza in Symkaria durante gli eventi di Marvel's Spider-Man Miles Morales. Ok, non proprio una vacanza, ma almeno MJ ha imparato a guidare una motocicletta, il che è una figata", conclude Lowenthal.

Vedremo ancora Peter Parker come protagonista principale nei futuri Marvel's Spider-Man? Ci vorrà tempo per scoprirlo, ma difficile che Sony e Insomniac Games vogliano privarsi di una figura così rilevante.