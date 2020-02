Marvel's Spider-Man: un giocatore ha fatto impazzire il gioco grazie ad un canestro

Nelle ultime ore sta facendo il giro del web il bizzarro filmato in cui un giocatore di Marvel's Spider-Man, l'acclamata esclusiva PlayStation 4 targata Insomniac Games, ha scatenato una serie di eventi imprevisti nel tentativo di fare canestro in un campo da basket.

Come potete vedere bene nel video allegato alla notizia, lo YouTuber Reetae27 ha trascorso un bel po' del suo tempo provando a fare canestro proprio come fanno i tanti NPC che giocano nel campetto. Trattandosi di un'azione che il buon Peter Parker non può fare in maniera diretta, dal momento che gli sviluppatori non hanno previsto la possibilità di raccogliere la palla e scagliarla contro il canestro, il giocatore le ha provate davvero tutte. Nel corso dei vari tentativi, il gioco ha mostrato qualche segno di cedimento e intorno all'Arrampicamuri sono successe cose molto strane: i cittadini di Manhattan hanno iniziato a muoversi in modo bizzarro e a restare sospesi nel vuoto. Dopo circa 15 ore di tiri a vuoto, Reetae27 è finalmente riuscito nel suo scopo scoprendo però che quando Spider-Man porta la palla in corrispondenza del canestro, questa scompare nel nulla a differenza di quanto avviene con i perfetti tiri dei personaggi non giocanti.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che è dell'altro giorno la notizia secondo la quale Sony avrebbe acquistato Insomniac Games in contanti.