PlayStation Plus: Marvel's Spider-Man gratis a giugno? Possibili indizi dal PS Store

Nel corso del mese di aprile Marvel's Spider-Man è entrato nel catalogo PlayStation Now, ma la corsa del personaggio della Casa delle Idee potrebbe non essere ancora destinata a concludersi.

C'è infatti un altro servizio Sony che potrebbe essere in procinto di accogliere tra le proprie pagine la produzione firmata Insomniac Games. Stiamo parlando del servizio di abbonamento di PlayStation Plus, che offre gratuitamente ogni mese giochi PlayStation 4 ai propri utenti attivi. Ebbene, sembra infatti che nella line-up di giugno 2020 potrebbe trovare spazio lo stesso Marvel's Spider-Man. A suggerirlo, è uno strano avvistamento realizzato sul PlayStation Store del Regno Unito.

Secondo quanto riferito dalla redazione di PSU, nello specifico, ogni tentativo di inserire il gioco nel carrello sul PS Store UK si traduce attualmente in una comunicazione che informa l'utente del fatto che Marvel's Spider-Man è gratuito con PlayStation Plus. Cercare ulteriori dettagli in merito porta però alla scomparsa del titolo e di ogni riferimento in merito. L'avvistamento, ovviamente, non ha potuto non aprire le porte al diffondersi di speculazioni sulla line-up dei giochi gratis PS Plus di giugno 2020. Si tratterà di un indizio sfuggito alle maglie del PS Store britannico oppure di un semplice errore?



Per scoprirlo, non resta che attendere ancora pochi giorni. Se nel dubbio volete iniziare a portarvi avanti, ovviamente sulle pagine di Everyeye trovate la nostra recensione di Marvel's Spider-Man, a cura di Giuseppe Arace.