Marvel's Spider-Man gratis per gli abbonati Plus? Facciamo chiarezza

Secondo quanto riportato da alcuni utenti su Reddit, Marvel's Spider-Man sarebbe attualmente gratis per gli abbonati PlayStation Plus in Sudafrica, in realtà però le cose non stanno esattamente così ed il tutto sembra essere solamente frutto di un errore tecnico.

Effettivamente Marvel's Spider-Man viene segnalato come gioco gratuito gli abbonati Plus sul PlayStation Store Sudafricano, provando a scaricare il file viene però evidenziato come sia necessario pagare per proseguire. Un gioco gratis... ma a pagamento? Ovviamente si tratta di errore, come testimoniato da alcuni utenti nel topic su Reddit, probabilmente dovuto al recente arrivo del gioco nel catalogo PlayStation Now.

In molti ritengono questo un leak che anticipa il possibile debutto di Marvel's Spider-Man tra i giochi gratis PlayStation Plus di maggio 2020, questa ipotesi però appare molto improbabile in quanto come detto l'avventura dell'Uomo Ragno è disponibile su PlayStation Now, difficilmente arriverà a breve nella lineup PS Plus. Non fiondatevi quindi a creare un account Sudafricano per il PlayStation Store in quanto ribadiamo come Marvel's Spider-Man non sia assolutamente gratuito nel momento in cui scriviamo.

Per consolarvi vi segnaliamo che Pac-Man Championship Edition 2 per PS4 è gratis e può essere scaricato dal PlayStation Store a costo zero anche in Europa, non sappiamo se a causa di una promozione o anche in questo caso per colpa di un bug.