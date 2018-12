Marvel's Spider-Man guida la classifica italiana, FIFA 19 domina nel Regno Unito

FIFA 19 torna sul gradino più alto del podio nel Regno Unito a discapito di Red Dead Redemption 2 e Call of Duty Black Ops 4, in Italia invece Marvel's Spider-Man occupa la prima posizione della Top 10, seguito da FIFA 19 e Call of Duty Balck Ops 4.

Classifica UK 3 dicembre

FIFA 19 Red Dead Redemption 2 Call of Duty Black Ops 4 Battlefield V Forza Horizon 4 Spyro Reignited Trilogy Pokémon Let's GO Pikachu Assassin's Creed Odyssey Mario Kart 8 Deluxe Fortnite Deep Freeze Bundle

Classifica italiana 3 dicembre

Marvel's Spider-Man (PS4) FIFA 19 (PS4) Call of Duty Black Ops 4 (PS4) Battlefield 5 (PS4) God of War (PS4) Detroit Become Human (PS4) Red Dead Redemption 2 (PS4) Assassin's Creed Odyssey (PS4) Pokémon Let's Go, Pikachu! (Switch) Grand Theft Auto V (PS4)

Da segnalare riguardo la classifica inglese lo scarso successo commerciale riscontrato da Darksiders III, che non riesce ad entrare in top ten nella settimana di lancio, risultato non propriamente positivo per una produzione AA supportata da una buona campagna di marketing.