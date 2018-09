Marvel's Spider-Man Guida: tecniche e consigli per padroneggiare i combattimenti

Il nuovo Marvel's Spider-Man per PS4 è ricco di attività e incarichi da completare, ma sono gli scontri con i nemici a ricoprire un ruolo di primo piano nelle meccaniche. In questa mini-guida vi daremo alcuni consigli utili per padroneggiare al meglio il sistema di combattimento del gioco.

Tecniche di base

Durante i combattimenti bisogna concentrarsi su due cose in particolare: colpire il nemico e schivare gli attacchi degli avversari. Per fortuna il gioco mette a disposizione numerosi strumenti e gadget con cui sfoltire i nemici: cercate di usarli sempre nel momento giusto, in modo da sgombrare il campo di battaglia e concedervi una finestra di tempo più ampia per occuparvi dei nemici rimanenti.

Assicuratevi anche di schivare i colpi degli avversari con costanza. Questa è di gran lunga la tecnica più importante di cui avrete bisogno durante gli scontri, in particolare quando siete circondati dai nemici. Oltre a schivare con il tasto Cerchio vi consigliamo di rimanere in aria il più a lungo possibile, dato che restare a terra finirà per esporvi più facilmente agli attacchi degli avversari. Sfruttate dunque le schivate e la verticalità del level design a vostro vantaggio.

Schivate perfette

Restando in tema di schivate, ricordate di sfruttare il senso di ragno per effettuare una schivata perfetta. Questa abilità non solo vi avviserà degli attacchi in arrivo, ma si presenterà in due distinte varianti di colore bianco e blu: imparare a riconoscerle vi aiuterà a stordire e contrattaccare i nemici automaticamente una volta sbloccate nuove abilità.

La prima variante è un avvertimento, un allarme bianco attorno alla testa di Spider-Man che anticipa l'arrivo un attacco da parte del nemico. La seconda variante emette un lampo blu, avvisandoci che è arrivato il momento ideale per effettuare una schivata: eseguendola in questo preciso istante potremo effettuare una schivata perfetta, aiutandoci ad avere la meglio sui nemici.

L'importanza delle combo

Quando combattete, non focalizzatevi troppo sulla scelta dei vostri obiettivi. Concentratevi invece sulle combo, cercando di mettere al segno il maggior numero possibile di mosse consecutive. Questo è importante per due ragioni. In primo luogo, aiuta a sviluppare il vostro Focus, permettendovi di usare le mosse finali che abbattono i nemici con un solo colpo. In secondo luogo, i nemici verranno agganciati in modo automatico, permettendoci di tenere più facilmente il passo con il ritmo del combattimento. Per non spezzare la fluidità degli scontri, ricordate di premere il tasto Triangolo per agganciare con la ragnatela il nemico a voi più vicino.

Usate il Focus per guarire

Il Focus viene usato principalmente per eliminare i nemici con una mossa finale, ma si rivela molto utile anche per recuperare la salute di Spider-Man. Potete premere il D-Pad in qualsiasi ostate per rimettervi in sesto usando il Focus che avete accumulato fino a quel momento. In diverse situazioni, soprattutto durante gli scontri più ostici, avere un pò di salute extra sarà di grande aiuto per avere le meglio sugli avversari, in particolare contro i nemici più pericolosi.

Per saperne di più su Marvel's Spider-Man ricordate di consultare la nostra Guida con i consigli per iniziare l'avventura, senza dimenticare le altre guide dedicate al Viaggio Rapido, ai Gettoni del Crimine e al Puzzle della statua.