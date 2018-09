Marvel's Spider-Man: Insomniac è al lavoro sulla modalità New Game Plus

Quella che era nata come una semplice voce di corridoio diventerà presto realtà: rispondendo a un messaggio su Twitter, Insomniac Games ha annunciato di essere al lavoro per apportare gli ultimi ritocchi alla modalità New Game Plus di Marvel's Spider-Man.

Al momento non ci sono dettagli su come funzionerà esattamente la modalità New Game Plus nel nuovo gioco dell'Uomo Ragno ma è probabile che il NG+ faccia parte dei prossimi aggiornamenti previsti per l'autunno, probabilmente ne sapremo di più tra qualche settimana, non appena gli sviluppatori avranno completato i lavori.

Marvel's Spider-Man è disponibile dal 7 settembre su PS4 e PlayStation 4 Pro, il gioco è diventato il titolo venduto più velocemente dell'anno in Inghilterra, superando produzioni come Far Cry 5 e God of War, sicuramente una buona partenza per uno dei migliori prodotti videoludici dedicati all'Uomo Ragno.