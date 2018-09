Marvel's Spider-Man: Insomniac rimuoverà un Easter Egg a tema romantico

Marvel's Spider-Man è un gioco ricco di Easter Egg, gli sviluppatori di Insomniac si sono divertiti a nascondere nel gioco segreti e citazioni, inoltre è presente un curioso messaggio richiesto a gran voce da un fan, che verrà però presto rimosso...

Nei mesi scorsi un giocatore americano, Tyler Schultz, ha contattato Insomniac Games per chiedere allo studio di inserire il messaggio segreto "Maddie, vuoi sposarmi?" all'interno del gioco, un modo originale per fare una proposta di matrimonio alla sua ragazza. Insomniac ha acconsentito alla richiesta ed ha effettivamente inserito la frase in Marvel's Spider-Man, non tutto però è andato per il verso giusto..

Il ragazzo ha infatti pubblicato un video sui suoi canali social (poi rimosso) per ringraziare lo studio e al tempo stesso svelare un brutto particolare: la ragazza ha infatti lasciato Tyler per mettersi con suo fratello. Lo studio dal canto suo ha risposto dichiarandosi rammaricato per quanto accaduto ed ha fatto sapere che presto rimuoverà il messaggio da Marvel's Spider-Man.

Tyler ha ringraziato Insomniac Games per la disponibilità ed ha dichiarato di aver superato la situazione anche grazie all'aiuto del gioco, che ha permesso di distrarre i suoi pensieri e svagarsi in un momento non proprio positivo della sua vita.