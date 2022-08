Marvel's Spider-Man: un leak mostra i primi screenshot della versione PC

Mentre c'è grande attesa per la versione PC di Marvel's Spider-Man Remastered, una piccola collezione di immagini che mostrano la bontà grafica dell'edizione di prossima uscita del titolo Insomniac Games è finita sul web.

Alcuni utenti hanno infatti notato che sui social sono state pubblicate e poi subito rimosse le immagini della versione PC di del gioco. Come potete facilmente immaginare, qualcuno è riuscito ad essere sufficientemente veloce da salvarle tutte per poi ricondividerle con gli amici o con altri videogiocatori. Oltre a permettere di osservare la qualità visiva del porting dell'ormai ex esclusiva PlayStation, questi screenshot permettono anche di vedere il gioco in azione sui monitor wide-screen, ci quali godono del pieno supporto. In una delle immagini possiamo persino avere un primo assaggio dello schema dei comandi, visto che il titolo sarà perfettamente giocabile con mouse e tastiera, sebbene vi sia anche la possibilità di giocarlo con un controller (anche il DualSense di PS5).

Prima di lasciarvi alle immagini, condivise su Reddit, vi ricordiamo che Marvel's Spider-Man è pienamente compatibile con Steam Deck. Sulle nostre pagine trovate anche un video confronto tra le versioni PC e PS5 di Marvel's Spider-Man.