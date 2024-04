Marvel's Spider-Man Miles Morales: ora è acquistabile al miglior prezzo di sempre

Marvel's Spider-Man Miles Morales, l'esclusiva PlayStation uscita a novembre del 2020, è acquistabile su Amazon ad un prezzo scontato sia per PlayStation 4 che per PlayStation 5, per PlayStation 5 è in offerta al prezzo più basso di sempre.

Vai subito all'offerta Il gioco è infatti in offerta a 26,50 euro per l'ultima console di Sony o 42 euro per Playstation 4, al posto di un prezzo di listino di 60,99 euro per entrambe le console. Di seguito i link per acquistare il titolo a prezzo scontato:

Lo spin-off dell'uomo ragno ha riscosso un gran successo di vendite ed è stato uno dei giochi per PlayStation 5 più venduti dall'arrivo della console, superando addirittura gli incassi di due colossi del calibro di The Last of Us Part 2 e Ghost of Tsushima. É stato addirittura premiato alla 48° cerimonia degli Annie Awards come Outstanding Achievement for Character Animation in a Video Game che premia il miglior lavoro di animazione per un personaggio.



Vi ricordiamo inoltre che il secondo capitolo, Spider-Man 2 uscito in esclusiva per PS5 il 20 ottobre 2023, è ancora in offerta al prezzo scontato di 54,99 euro su Amazon a questo link.

