Marvel's Spider-Man Miles Morales si aggiorna su PS5: disponibile la patch 1.11

Mentre la community videoludica ha già dedicato oltre 11.000 anni in ore di gioco a Marvel's Spider-Man: Miles Morales, l'avventura supereroistica crossgenerazionale continua ad essere oggetto di supporto post lancio.

In particolare, il team di Insomniac Games ha reso disponibile un nuovo aggiornamento dedicato alla versione PlayStation 5 del gioco. Al momento, i possessori dell'hardware next gen di Sony possono infatti procedere con il download della patch 1.11 di Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Come di consueto, la software house ha accompagnato la pubblicazione dell'update con la comunicazione delle finalità principali dello stesso.

Tramite le note della patch rese disponibili da Insomniac Games si apprende che l'aggiornamento 1.11 dell'epopea di Miles Morales è dedicato principalmente ad un miglioramento dell'esperienza generale, con aggiustamenti volti a rafforzare la stabilità del gioco. Citate fugacemente anche delle migliorie alle performance di Marvel's Spider-Man: Miles Morales, ma senza dettagli ulteriori da parte dei creatori dell'esclusiva di casa Sony.



Mentre i giocatori continuano a volteggiare nei panni di Miles Morales, ricordiamo che sono sempre più numerose le indiscrezioni legate ad una nuova avventura ragnesca, con rumor che vorrebbero Insomniac Games al lavoro su Marvel's Spider-Man 2 per PlayStation 5. Al momento, tuttavia, dal team non è giunta alcuna conferma ufficiale in tal senso.