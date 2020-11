Marvel's Spider-Man Miles Morales si aggiorna: update disponibile su PS4 e PS5

Dopo la pubblicazione da parte di Sony di un nuovo aggiornamento per PlayStation 5, è la volta di Insomniac Games, che provvede a rendere disponibile una nuova patch per il suo ultimo titolo.

Mentre proseguono i lavori su Ratchet & Clank: Rift Apart, il team di sviluppo di casa PlayStation non manca di offrire il proprio supporto post lancio a Marvel's Spider-Man: Miles Morales. L'avventura del giovane eroe destinato ad affiancare Peter Parker nella sua opera di contrasto ai villain che imperversano per le strade e i grattacieli di New York si aggiorna infatti su entrambe le piattaforme sulla quale è disponibile. Su PlayStation 4, è stato pubblicato l'aggiornamento 1.05, mentre la versione PlayStation 5 ha accolto l'update 1.05. Entrambi sono già disponibili per il download.



La patch di Marvel's Spider-Man: Miles Morales non introduce cambiamenti di rilievo, ma provvede a migliorare l'esperienza complessiva. In particolare, Insomniac Games rende noto:

Risoluzione di un problema che causava la comparsa di una schermata nera modificando l'orario della giornata;

Risoluzione di un problema che impediva di modificare il costume in modalità fotografica;

Risoluzione di un problema che impediva la corretta modifica del tempo atmosferico;

Miglioramenti alla stabilità;

Di recente, Sony ha pubblicato un video dedicato al dietro le quinte di Marvel's Spider-Man: Miles Morales