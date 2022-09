Marvel's Spider-Man Miles Morales arriva su PC: i requisiti hardware consigliano un SSD

Con la pubblicazione di un teaser trailer della versione PC di Marvel's Spider-Man: Miles Morales, il team di casa Sony conferma ancora una volta il suo crescente interesse per la piattaforma.

Nel confermare il prossimo approdo dell'eroe Marvel su PC, il colosso videoludico ha provveduto a offrire le informazioni essenziali sul porting. Di seguito, vi riportiamo dunque tutti i dettagli in merito ai requisiti hardware richiesti da Marvel's Spider-Man: Miles Morales e condivisi da Insomniac Games:

Requisiti PC minimi

Sistema operativo : Windows 10 64-bit 1909;

: Windows 10 64-bit 1909; Processore : Intel Core i3-4160, 3.6 GHz o equivalente AMD;

: Intel Core i3-4160, 3.6 GHz o equivalente AMD; Memoria : 8 GB di RAM;

: 8 GB di RAM; Scheda video : NVIDIA GTX 950 o AMD Radeon RX 470;

: NVIDIA GTX 950 o AMD Radeon RX 470; DirectX : Versione 12;

: Versione 12; Memoria: 75 GB di spazio disponibile;

Requisiti PC consigliati

Sistema operativo : Windows 10 64-bit 1909;

: Windows 10 64-bit 1909; Processore : Intel Core i5-4670, 3.4 Ghz o AMD Ryzen 5 1600, 3.2 Ghz;

: Intel Core i5-4670, 3.4 Ghz o AMD Ryzen 5 1600, 3.2 Ghz; Memoria : 16 GB di RAM;

: 16 GB di RAM; Scheda video : NVIDIA GTX 1060 6GB o AMD Radeon RX 580 8GB;

: NVIDIA GTX 1060 6GB o AMD Radeon RX 580 8GB; DirectX : Versione 12;

: Versione 12; Memoria: 75 GB di spazio disponibile, preferibilmente su SSD;

La versione PC di Marvel's Spider-Man: Miles Morales esordirà nel corso dell'autunno 2022. In attesa della conferma di una precisa data di lancio, è già stato reso noto che il porting troverà spazio sia nel catalogo Steam sia su Epic Games Store. In chiusura, ricordiamo inoltre che Miles Morales tornerà a svolazzare sui cieli di New York anche nel prossimo titolo Insomniac Games, tanto da lasciar ipotizzare una modalità co-op per Marvel's Spider-Man 2.