Anche Marvel's Spider-Man Miles Morales arriva su PC: Sony svela la finestra di lancio

Tra i principali annunci dello State of Play di questa sera troviamo sicuramente l'inaspettato arrivo su PC di Marvel’s Spider-Man Remastered. Sebbene non sia stato svelato all'evento, Sony ha confermato che anche Miles Morales raggiungerà la nuova piattaforma.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales sarà pubblicato nell’autunno 2022 e il porting sarà sempre a cura degli olandesi di Nixxes Software, il team acquisito da Sony appositamente per la realizzazione delle versioni PC dei prodotti PlayStation Studios. Per il momento sappiamo solo che il gioco sarà perfettamente giocabile anche con la combinazione formata da mouse e tastiera e che supporterà il Ray Tracing. Non sono invece stati diffusi i dettagli in merito al supporto del DLSS di Nvidia o ad altre funzionalità.

In attesa di scoprire maggiori informazioni sul porting, vi ricordiamo che Marvel’s Spider-Man Remastered uscirà su PC il prossimo 12 agosto 2022 e all'interno del pacchetto saranno presenti tutti i contenuti aggiuntivi.

