Marvel's Spider-Man Miles Morales: arrivano i Funko Pop dedicati ai costumi del gioco

In seguito all'annuncio del Funko Pop di Sekiro Shadows Die Twice, ecco che arrivano informazioni su altri interessanti prodotti dall'edizione 2021 del Funko Fair, l'evento annuale dell'azienda durante il quale vengono svelati numerosi oggetti dedicati ai brand più famosi. Tra questi troviamo anche Marvel’s Spider-Man Miles Morales.

Funko ha infatti deciso di creare un'intera serie di statuine dedicata al protagonista del gioco disponibile esclusivamente su PlayStation 4 e PlayStation 5. Il risultato è una collezione di ben dodici Pop raffiguranti i vari costumi che possono essere sbloccati ed indossati nel corso dell'avventura.

Ecco di seguito l'elenco dei Funk Pop di Marvel’s Spider-Man Miles Morales:

Miles Morales Classic

S.T.R.I.K.E Suit

Bodega Cat Suit (il gatto è nello zaino sulla schiena di Miles Morales)

Tracksuit

Miles Morales 2020 Suit

Crimson Cowl Suit

Programmable Matter Suit

Winter Suit

Purple Reign

Programmable Suit

Winter Suit (a testa in giù)

L'azienda produttrice di oggetti da collezione ha confermato l'arrivo in Europa della serie dedicata a Miles Morales ma non ha specificato quali saranno i negozi nei quali sarà possibile acquistare le statuine esclusive come la Programmable Suit, che in America è un'esclusiva GameStop. In ogni caso l'arrivo nei negozi di questa serie non dovrebbe essere molto lontano e potremo quindi scoprire presto sia la sua data d'uscita che le catene presso le quali prenotarla.