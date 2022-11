Marvel's Spider-Man Miles Morales colpisce ancora: grandi valutazioni su PC

A tre mesi di distanza dal debutto di Marvel's Spider-Man Remastered, anche Marvel's Spider-Man Miles Morales è finalmente sbarcato su PC, e sembra che anche questa nuova versione sia riuscita ad ottenere grandi consensi dopo l'esordio positivo nel 2020 su PlayStation 5 e PS4.

Nel momento in cui scriviamo, infatti, l'opera targata Insomniac Games e convertita su PC da Nixxes Software ha infatti raggiunto una notevole media di 88, frutti di 21 recensioni differenti. Tutte le valutazioni sono da "semaforo verde", quindi con voti dal 75 in su, e non sono mancati alcuni perfect score assegnati da testate come GamersRD e TouchArcade, oltre al 95 di God is a Geek che come unico difetto del porting cita la presenza di caricamenti più lunghi rispetto a quanto visto su PS5.

In generale comunque le recensioni fin qui riportate su Metacritic sono fortemente lusinghiere con l'avventura di Miles Morales, e la valutazione più bassa è un comunque buonissimo 78 dato dal portale turco Merlin'in Kazani. Insomma, il lavoro di conversione su PC sembra sia stato realizzato in maniera molto convincente, come del resto segnaliamo anche nel nostro speciale su Marvel's Spider-Man Miles Morales per PC.

Per celebrare il lancio della nuova versione, infine, Nixxes ha svelato i segreti di Marvel's Spider-Man Miles Morales su PC, raccontando ulteriori dettagli sul lavoro di porting svolto negli scorsi mesi.