Marvel's Spider-Man Miles Morales: come risolvere il puzzle del treno

Per quanto l'azione sia tanta in Spider-Man Miles Morales, ogni tanto dovrete ingegnarvi per risolvere qualche rompicapo come quello del treno, che troverete nelle prime ore di gioco. Sembra che alcuni giocatori stiano avendo problemi, per cui vediamo come farlo in pochi passaggi.

Per allineare i tre vagoni del treno di Harlem su un unico binario dovrete usare la piattaforma di scambio rotante e interagire anche con i vagoni stessi, tirandoli con l'aiuto delle ragnatele (premete contemporaneamente L1 + R1 e poi il tasto Quadrato ripetutamente).

Come prima cosa quindi posizionatevi di fianco alla piattaforma che ospita il primo vagone. Tiratela verso di voi in modo tale che si allinei con il binario. Una volta fatto, andate di fronte al vagone stesso (dando le spalle al tunnel, per intenderci), e tiratelo più avanti sul binario, in modo da sgombrare la piattaforma.

Adesso potete pensare al vagone successivo, che si trova nella rimessa alla vostra destra. Ruotate nuovamente la piattaforma in senso anti-orario e poi trainate sopra di essa il secondo vagone, che si troverà quindi in posizione perpendicolare rispetto al primo. Dovete metterlo in fila, quindi ruotate ancora la piattaforma in senso anti-orario.

Una volta fatto ciò vi resterà l'ultimo vagone: potete vederlo sospeso in aria, agganciato alla gru situata più indietro sul binario. Arrampicatevi fino a là e troverete un ingranaggio con cui interagire. Sarà sufficiente premere L1 + R1 per far scendere il vagone, ma dovrete anche bloccare la ruota dentata dell'ingranaggio con le ragnatele, premendo R1 ripetutamente.

A questo punto avete quasi finito! Vi resta soltanto da ripristinare la corrente elettrica per alimentare tutti i vagoni. Accanto all'ingresso del tunnel troverete il generatore, che va ripristinato con un pugno elettrico di Miles: premete L1 + Quadrato per ridare energia al generatore. Infine, usate le ragnatele dell'amico arrampica-muri per collegare il generatore alla linea elettrica, restituendo la corrente alla metropolitana. Se volete altri suggerimenti sul nuovo gioco di Spider-Man potete dare un'occhiata alle nostre guida su come ricaricare la salute o cambiare l'ora del giorno.