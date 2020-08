Marvel's Spider-Man Miles Morales: ecco come sfrutterà le funzioni del Dualsense di PS5

Lo spot TV esteso di PS5 ha permesso a Sony di mettere ancora una volta in risalto le peculiarità del Dualsense di PS5, che vanterà tecnologie come i trigger adattivi e il feedback aptico. Con un lungo post apparso sul blog ufficiale, la compagnia giapponese ha inoltre concesso l'opportunità agli studi di descrivere il modo in cui le hanno implementate nei loro giochi next-gen.

Tra gli interventi più interessanti figura quello di Brian Horton di Insomniac Games, attualmente al lavoro in qualità di Direttore Creativo su Marvel's Spider-Man Miles Morales, senza dubbio uno dei giochi di punta della line-up di PlayStation 5. Lo sviluppatore ne ha approfittato spiegarci in che modo è stato implementato il feedback aptico, e come quest'ultimo influenzerà le partite e il gameplay: "La precisione del feedback aptico ci permette di fare tante cose nuove. In Marvel's Spider-Man Miles Morales segnaleremo ai giocatori da quale direzione arrivano gli attacchi fornendo dei segnali aptici dalla direzione appropriata sul controller Dualsense. Cosa si prova ad usare le abilità stealth di Miles? E una Scarica Venom? Grazie all'alta risoluzione del sistema aptico del Dualsense possiamo davvero trasmettere la dimensionalità del feedback. Ad esempio, mantenendo premuto il tasto quadrato per caricare il Pugno Venom, sentirete la bio-elettricità di Spider-Man crepitare dal lato sinistro del controller, per poi culminare sul lato destro a seguito dell'impatto".

Applicazioni senza dubbio interessanti, che non vediamo l'ora di saggiare in prima persona con un Dualsense tra le mani. Ricordiamo che sia PlayStation 5 che Marvel's Spider-Man Miles Morales sono attesi sugli scaffali entro la fine di quest'anno.