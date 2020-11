Marvel's Spider-Man Miles Morales conquista il Giappone: è quasi Perfect Score su Famitsu

In Giappone Marvel's Spider-Man Miles Morales ha battuto Demon's Souls, a quanto pare il nuovo gioco dell'Uomo Ragno non ha conquistato solamente il pubblico ma anche la stampa specializzata, almeno a giudicare dagli ottimi voti su Famitsu.

Il numero 1669 di Famitsu contiene tra le altre anche la recensione di Marvel's Spider-Man Miles Morales, il gioco Insomniac è stato premiato con un solido 38/40 (10/9/9/10), un voto dunque molto vicino al Perfect Score (40/40).

Famitsu 1669 Recensioni

Assassin's Creed Valhalla (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One) – 9/9/9/8 [35/40]

Atelier Ryza 2 Lost Legends & the Secret Fairy (PS5, PS4, Switch) – 8/8/8/9 [33/40]

Clash Force (PS4, Xbox One, Switch) – 6/5/8/7 [26/40]

The Dark Pictures Anthology Little Hope (PS4) – 8/7/8/7 [30/40]

Densha de GO!! Hashirou Yamanote Sen (PS4) – 8/8/8/8 [32/40]

Derby Stallion (Switch) – 9/8/7/8 [32/40]

Marvel's Spider-Man Miles Morales (PS5, PS4) – 10/9/9/10 [38/40]

Remothered Broken Porcelain (PS4, Switch) – 8/7/6/6 [27/40]

Sumikko Gurashi Oheya no Sumi de Tabi Kibun Sugoroku (Switch) – 7/8/7/7 [29/40]

Anche Assassin's Creed Valhalla ha ricevuto una buona accoglienza e lo stesso si può dire di Atelier Ryza 2 Lost Legends & the Secret Fairy e The Dark Pictures Anthology Little Hope, meno calorosi invece i giudizi su Remothered Broken Porcelain, Clash Force e Sumikko Gurashi Oheya no Sumi de Tabi Kibun Sugoroku per Nintendo Switch, quest'ultimo non disponibile però in Occidente.