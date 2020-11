Marvel's Spider-Man Miles Morales convince la critica: uno sguardo ai voti su Metacritic

In concomitanza con la pubblicazione dei giudizi della stampa videoludica sulla nuova console di casa Sony, le redazioni internazionali hanno inoltre avuto modo di condividere le proprie impressioni su due titoli che accompagneranno il lancio di PlayStation 5.

Il nostro Marco Mottura ha infatti potuto raccontarvi tutti i dettagli sul ritorno del robottino di ASOBI Team, nella sua recensione di Astro's Playroom, ma le luci dei riflettori si sono accese anche su Marvel's Spider-Man: Miles Morales, nuova avventura ragnesca firmata dagli sviluppatori di Insomniac Games, giù autori del primo Marvel's Spider-Man. Il titolo sembra aver convinto la stampa internazionale, che ha espresso giudizi positivi sulla produzione. Per farsi un'idea più chiara dell'accoglienza riservata al gioco per PlayStation 4 e PlayStation 5, è possibile dare uno sguado ai giudizi aggregati da Metacritic.



Nel momento in cui scriviamo, Marvel's Spider-Man: Miles Morales registra un Metascore di 85/100, al quale contribuiscono ben 56 recensioni. Nessuno dei giudizi espressi è negativo, con le votazioni più basse che includono un 60/100, assegnato dal Telegraph, e due 70/100, valutazione espressa anche dal Wahington Post. Una grande maggioranza delle recensioni, 28 per la precisione, assegna al gioco Insomniac Games un voto compreso tra 80/100 e 85/100. Non mancano infine giudizi anche più elevati, con una decina di 90/100 e anche alcuni perfect score.



Per tutti i dettagli legati alle caratteristiche del gioco, vi rimandiamo alla ricca recensione di Marvel's Spider-Man: Miles Morales redatta dal nostro Francesco Fossetti.