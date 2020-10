Marvel's Spider-Man Miles Morales, tra costumi e personaggi inediti: le novità in video!

La declinazione videoludica dell'universo di Spider-Man si prepara ad accogliere un nuovo tassello grazie all'attività degli sviluppatori di Insomniac Games.

Il team di sviluppo di casa Sony si appresta a proporre all'utenza PlayStation 4 e PlayStation 5 il nuovo Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Gli appassionati dell'iconico supereroe della Casa delle Idee possono dunque prepararsi a vestire i panni del giovane in una nuova avventura tra i grattacieli di New York. Per l'occasione, la Grande Mela dipinta da Insomniac Games accoglierà una selezione di personaggi inediti, mentre il nostro Arrampicamuri avrà a disposizione una serie di costumi nuovi di zecca. A presentare i contenuti ci hanno di recente pensato alcuni simpatici messaggi editi dal team di sviluppo, improvvisatosi da qualche tempo voce del Daily Bugle.



Per presentarne ogni dettaglio, abbiamo raccolto tutte le novità in un video dedicato. Come sempre, potete visionarlo direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye. Nell'augurarvi una buona visione, vi ricordiamo che i poteri a disposizione di Miles Morales hanno consentito a Insomniac Games di apportare alcune modifiche al combat system visto in Marvel's Spider-Man. L'esclusiva Sony sarà disponibile al lancio di PS5: per l'occasione Marvel pubblicherà cover speciali per i fumetti di Spider-Man in uscita nel corso del mese di novembre.