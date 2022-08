Marvel's Spider-Man Miles Morales esce anche su PC?

Marvel's Spider-Man Remastered approderà su PC il 12 agosto 2022, data in cui anche i giocatori con mouse e tastiera potranno finalmente vestire i panni dell'alter ego di Peter Parker. E per quanto riguarda l'espansione Marvel's Spider-Man Miles Morales? Anche quest'avventura vedrà la luce su PC?

Possiamo confermarlo: Marvel's Spider-Man Miles Morales approderà su PC a fine anno, in autunno. Non è stata ancora svelata la data precisa da Sony o Insomniac Games, ma sappiamo che il porting sarà realizzato da Nixxes Software, lo stesso studio che ha lavorato alla versione PC di Marvel's Spider-Man. Il Ray-Tracing, proprio come accade con il titolo originale, sarà supportato, e così anche la possibilità di muoversi tra i grattacieli di New York con mouse e tastiera.

In attesa quindi di scoprire più dettagli da fonti ufficiali, potrebbe essere una buona idea dare un'occhiata alle differenze tra PC e PS5 di Marvel's Spider-Man, che con tutta probabilità ritroveremo anche nello spin-off dedicato a Miles Morales: si parla, naturalmente, di cambiamenti riguardanti il lato tecnico del titolo e non l'aspetto contenutistico.

Per finire, in attesa appunto del suo esordio su PC, potete intanto leggere la nostra recensione di Marvel's Spider-Man Miles Morales per PS5, così da farvi una prima idea su cosa aspettarvi a fine anno.