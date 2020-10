Marvel's Spider-Man Miles Morales: l'esperienza di Nadji Jeter nei panni di Morales

Continua il coverage di Marvel's Spider-Man Miles Morales ad opera di GameInformer USA, la celebre testata ha intervistato Nadji Jeter, attore e doppiatore ventiquattrenne che ha prestato la voce e il corpo al personaggio di Miles Morales nel nuovo gioco Insomniac.

La clip si concentra sull'esperienza di Jeter al motion capture e in sala di doppiaggio, il giovanissimo performer (è nato nel 1996) parla nello specifico dei trucchi utilizzati calarsi meglio nei panni di Morales e accenna alle sequenze di motion capture realizzate negli studi di Insomniac insieme ad attori professionisti, affiancati da coach di recitazione per le registrazioni audio.

Nei giorni scorsi sono stati svelati i nuovi costumi di Miles Morales ed è stato pubblicato un nuovo video sulla storia di Marvel's Spider-Man Miles Morales, inoltre sono state approfondite le differenze tra il combat system di Marvel's Spider-Man e Miles Morales.

Marvel's Spider-Man Miles Morales uscirà il 19 novembre in Europa su PlayStation 4 e PS5, la versione next-gen verrà venduta anche in una speciale Ultimate Edition che include anche una copia digitale di Marvel's Spider-Man Remastered, non in vendita singolarmente. Per non farvi trovare impreparati vi rimandiamo al nostro approfondimento sulla trama di Marvel's Spider-Man.