Marvel's Spider-Man Miles Morales tra gioco e film: l'omaggio ad Across the Spider-Verse

Mentre dal CinemaCon arrivano tante novità su Spider-Man: Across the Spider-Verse Parte I, gli appassionati di videogiochi in attesa della pellicola si divertono a dare vita al film all'interno di Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

Con una buona dose di creatività e pazienza, l'utente "ITISSPID" ha infatti ricostruito una scena del trailer della pellicola di animazione all'interno del videogioco di Insomniac Games. Grazie alla pubblicazione delle versioni PC di Marvel's Spider-Man: Remastered e Marvel's Spider-Man: Miles Morales, il giocatore ha potuto applicare una variegata selezione di Mod alle due produzioni dei PlayStation Studios. In questo modo, gli scenari dei due videogiochi sono stati trasformati e ricombinati sino a dare vita a una replica pressoché perfetta di una delle istantanee proposte dal trailer di Marvel's Spider-Man: Across the Spider-Verse Parte I pubblicato a inizio aprile.



Direttamente in calce a questa news potete osservare il risultato finale dell'operazione di ricostruzione messa in atto dall'appassionato. Nel filmato disponibile in apertura, trovate invece l'intero making of dell'immagine, realizzata a partire da Marvel's Spider-Man: Remastered e Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Cosa ve ne pare?



Nel frattempo cresce l'attesa per l'annuncio della data di uscita di Marvel's Spider-Man 2, attualmente in sviluppo presso Insomniac Games, con esordio atteso su PlayStation 5 entro la fine del 2023.