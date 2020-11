Marvel's Spider-Man Miles Morales è il gioco PS5 più venduto in Giappone

Famitsu ha diffuso i primi dati di vendita di PS5 e Xbox Series X/S in Giappone, insieme a questi arrivano anche i primi numeri relativi al software next-gen, con focus sui giochi first party per PlayStation 5.

Scopriamo così che Marvel's Spider-Man Miles Morales è stato il gioco più venduto per PS5 con 18.640 unità seguito da Demon's Souls con 18.607 copie, non ci sono invece dati relativi ai giochi Xbox Series X/S, per la maggior parte venduti in formato digitale e per questo non rilevati da Famitsu, che in questo caso ha considerato solamente le vendite retail. Sconosciuti invece i dati di Sackboy Una Grande Avventura, terzo gioco di lancio per PS5 targato PlayStation Studios.

Numeri, quelli dei giochi, non particolarmente alti se consideriamo le 118.085 PS5 e PlayStation 5 Digital Edition vendute in Giappone, i consumatori hanno preferito per la maggior parte l'edizione standard con lettore Blu-Ray ma questo non vuol dire ovviamente che molti possano aver optato per acquistare giochi in formato digitale.

C'è da dire in ogni caso come PlayStation 5 sia sold-out in Giappone (così come Xbox Series X/S con circa 24.000 pezzi venduti) e non sappiamo quante copie fisiche dei giochi siano state distribuite da Sony, maggiori dettagli emergeranno probabilmente nel corso delle prossime ore.