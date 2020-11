Spider-Man Miles Morales e Black Lives Matter: un costume come tributo

Tra pochi giorni Marvel's Spider-Man Miles Morales ri-catapulterà i giocatori nella stessa New York City che ha fatto da sfondo all'avventura del suo predecessore. Dalla fine del 2018, in ogni caso, il clima mondiale è mutato - forse anche troppo - e alcuni cambiamenti si rifletteranno anche nell'esperienza digitale.

Di seguito troverete qualche spoiler minore legato alle attività secondarie e agli oggetti sbloccabili di Marvel's Spider-Man Miles Morales. Nonostante non sia rilevanti ai fini della trama principali, preferiamo ugualmente avvertirvi: per evitare anticipazioni di qualsiasi tipo, interrompete immediatamente la lettura.

Torniamo a noi. Gli sviluppatori di Insomniac Games hanno deciso di inserire un chiaro tributo al movimento Black Lives Matter, impegnato nella lotta al razzismo e la violenza nei confronti delle persone nere. Al termine di una serie di missioni secondarie, che chiamano Miles a risolvere i problemi dei cittadini di New York, in particolare quelli del quartiere di Harlem, si viene ricompensati con lo sblocco del costume Uptown Pride, giallo e nero come i colori del movimento, e di un grande murale, che mostra alcune persone nere circondare la scritta Black Lives Matter. Potete ammirare entrambe le ricompense nello screenshot in calce a questa notizia. Il tributo è certamente ben contestualizzato: Miles Morales, per chi non lo sapesse, è metà portoricano e metà nero, e le sue origini svolgono un ruolo molto importante nella caratterizzazione del personaggio, sia nei fumetti che nei videogiochi.

Marvel's Spider-Man Miles Morales verrà lanciato il 12 novembre su PlayStation 4 e il 19 novembre su PlayStation 5, sulla quale offre due modalità grafiche. Se volete sapere cosa ne pensiamo del gioco, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Marvel's Spider-Man Miles Morales.