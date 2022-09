Marvel's Spider-Man Miles Morales si mostra per la prima volta su PC

Oltre a Marvel's Spider-Man Remastered, già disponibile dallo scorso 12 agosto, Sony ha confermato che anche Marvel's Spider-Man Miles Morales sbarcherà su PC in data ancora da definire. L'avventura con protagonista il giovane Miles è stata infatti fissata per l'autunno 2022, senza dettagli più precisi sulla pubblicazione.

Mentre i fan aspettano quindi di sapere quando il titolo firmato Insomniac Games sarà disponibile su PC, nel frattempo arriva il primo teaser trailer del porting curato da Nixxes Software, un filmato di 30 secondi che ci ricorda ancora una volta la finestra di lancio ed il suo futuro arrivo su Steam ed Epic Games Store. Ancora nessun aggiornamento invece su una data di lancio precisa.

Per il resto non vengono rivelati ulteriori dettagli su cosa offrirà in più la nuova edizione: oltre ovviamente a tutti i contenuti già visti su console PlayStation, Sony ha già confermato che Spider-Man Miles Morales su PC supporterà il Ray Tracing, oltre ovviamente ad offrire la possibilità di giocare tramite mouse e tastiera.

Pubblicato originariamente nel novembre del 2020 su PS4 ed anche su PlayStation 5 come gioco di lancio, Marvel's Spider-Man Miles Morales si è rivelato un altro grande successo per Sony: nel complesso gli Spider-Man di Insomniac Games hanno venduto oltre 30 milioni di copie, e c'è grande curiosità di vedere come se la caverà Miles Morales non appena sbarcherà ufficialmente su PC. Manca solo la data definitiva.