Marvel's Spider-Man Miles Morales: tutte le novità dal gameplay al comparto tecnico

La rivista americana GameInformer ha pubblicato un coverage esclusivo su Marvel's Spider-Man Miles Morales, titolo di copertina del nuovo numero e protagonista di un reportage ricchissimo, che ha svelato tante novità sul gioco Insomniac.

Grazie alla potenza di PlayStation 5 la città di Harlem gode di nuova vita, come confermato dal Creative Director Brian Horton: "Mi piace pensare che Harlem sia uno dei più importanti personaggi del gioco. È proprio per lei che Miles ha deciso di combattere. Abbiamo deciso di fare in modo che Harlem e le persone che Miles ama fossero l'anima di Marvel's Spider-Man Miles Morales. Il fatto che Miles conosca chi vive nel quartiere è per noi un fattore rilevante."

Emergono poi dettagli su trama e gameplay di Marvel's Spider-Man Miles Morales, un nuovo costume esclusivo e un video gameplay contro il primo boss (non vi diciamo oltre per non rovinarvi la sorpresa). Horton parla poi del comparto tecnico di Marvel's Spider-Man Miles Morales confermando il supporto per la risoluzione 4K/60 fps su PlayStation 5 e approfondendo il sistema di controllo con le migliorie legate al DualSense.

Spider-Man Miles Morales sarà disponibile in Europa dal 19 novembre su PlayStation 5 e PS4, la Ultimate Edition per PS5 includerà anche Marvel's Spider-Man Miles Morales, non disponibile separatamente.