Marvel's Spider-Man Miles Morales: il nuovo gioco Insomniac per PlayStation 5

Insomniac Games ha annunciato Marvel's Spider-Man Miles Morales, nuovo videogioco dedicato al celebre arrampicamuri... ma senza Peter Parker! Cosa possiamo aspettarci?

Alla presentazione ufficiale di Marvel's Spider-Man Miles Morales nel corso dell'evento digitale organizzato da Sony, abbiamo potuto ammirare l'incredibile livello di dettaglio raggiunto dagli autori statunitensi nella rappresentazione della città che farà da sfondo alle avventure del nuovo Spidey.

Parallelamente a un comparto grafico più evoluto, la "versione espansa" per PS5 dell'apprezzatissimo Spider-Man su PlayStation 4 vanterà anche molte aggiunte contenutistiche, specie per quanto concerne le abilità esclusive di Miles. Rispetto al suo "collega" Parker, infatti, Morales adotta delle tecniche peculiari basate, tra le altre cose, sulla mimetizzazione e sull'utilizzo "strategico" dell'elettricità per sopraffare gli avversari di turno paralizzandoli con scariche folgoranti.

Pur senza conoscere nel dettaglio le sorprese ludiche, artistiche, grafiche e narrative su cui verrà eretta l'impalcatura di gioco di questo progetto in salsa nextgen, possiamo rifarci ai fumetti Marvel e alla recente incarnazione cinematografica di Spider-Man per farci un'idea più compiuta delle novità previste. Nel frattempo, vi invitiamo ad ammirare il nostro video approfondimento e a leggere lo speciale di Gabriele Laurino su cosa aspettarci da Marvel's Spider-Man Miles Morales su PlayStation 5. E voi, quali sorprese vorreste ricevere volteggiando tra i grattacieli di New York nei panni di Miles Morales? Fatecelo sapere con un commento.