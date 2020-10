Marvel's Spider-Man Miles Morales: un nuovo video sulla storia e i poteri di Miles

GameInformer USA ha pubblicato un nuovo video di Marvel's Spider-Man Miles Morales che introduce alla storia del gioco e presenta il protagonista di questa avventura, con il commento del direttore creativo Brian Horton.

Nella clip viene riassunta la storia che fa da sfondo alle vicende del gioco e Horton parla anche di Miles e dei suoi poteri, evidenziando come nel corso della storia assisteremo all'evoluzione del protagonista, da timido e impacciato ragazzino a supereroe, il video mette un particolare focus proprio sulle abilità di Morales, le quali risulteranno indispensabili per poter proseguire nella trama.

Nei giorni scorsi GameInformer USA ha pubblicato anche un video sui combattimenti di Miles Morales, oltre ad un video gameplay con Peter e Miles e una clip con protagonista Spider-Cat, subito diventato vero e proprio oggetto di meme e montaggi ironici sui social.

Marvel's Spider-Man Miles Morales sarà disponibile dal 19 novembre su PlayStation 4 e PS5, in quest'ultimo caso Sony pubblicherà anche una Ultimate Edition che include il gioco e una copia digitale di Marvel's Spider-Man Remastered, non in vendita singolarmente. L'edizione rimasterizzata dell'avventura di Peter Parker contiene tutti i DLC e presenta un comparto tecnico migliorato in grado di sfruttare le potenzialità dell'hardware di PS5 e del controller DualSense.