Marvel's Spider-Man Miles Morales su PC: scampoli di gameplay dal nuovo video

Il senso di ragno degli appassionati di Spider-Man torna a formicolare con il nuovo teaser trailer confezionato da Insomniac Games per mostrare in azione la versione PC di Marvel's Spider-Man Miles Morales.

Nel video, la sussidiaria dei PlayStation Studios alterna spezzoni di gameplay a scene in-engine per farci volteggiare ancora una volta tra i grattacieli di New York nei panni dell'allievo di Peter Parker.

La nuova battaglia che attende gli emuli di Miles Morales contro le schiere di villain che proveranno a scombussolare la vita degli abitanti della trasposizione marveliana della Grande Mela sarà caratterizzata da un comparto grafico ancora più evoluto e da tante ottimizzazioni. Come per il porting PC di Marvel's Spider-Man Remastered, presumibilmente anche nel caso dell'epopea open world con Miles Morales ci saranno tante opzioni per customizzare l'esperienza di gioco e farla aderire ai propri gusti, alle prestazioni del proprio PC gaming e alle esigenze di accessibilità.

Il nuovo filmato, purtroppo, non fornisce dei chiarimenti sulla finestra di lancio della versione PC di Marvel's Spider-Man Miles Morales: in attesa dell'annuncio ufficiale da parte di Insomniac Games, vi lasciamo all'ultimo video confezionato da NVIDIA per mostrare i miracoli del DLSS 3 in Marvel's Spider-Man Remastered su PC.