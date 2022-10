Quando esce Marvel's Spider-Man Miles Morales su PC? Lo svela il nuovo video!

Dopo aver svelato i requisiti PC di Marvel's Spider-Man Miles Morales, Sony confeziona un nuovo video per annunciare la data di lancio di questo atteso porting e illustrare le migliorie apportate rispetto all'originaria versione PlayStation 5.

Nel nuovo trailer, i ragazzi di Insomniac Games confermano l'adozione delle tecnologie di upsampling in Deep Learning di NVIDIA e, quindi, il supporto a DLSS 2 e al nuovissimo DLSS 3 per GPU GeForce RTX Serie 40, come pure al DLAA che migliora la qualità dell'immagine e a NVIDIA Reflex che riduce la latenza.

Il porting PC di Marvel's Spider-Man Miles Morales otterrà anche dei migliori riflessi e ombre Ray Tracing, il supporto per monitor ultra-wide, la possibilità di utilizzare il controller DualSense (tramite una connessione USB cablata) e una pletora di opzioni per ottimizzare e personalizzare l'esperienza di gioco in funzione delle caratteristiche hardware del proprio PC gaming.

Nel video, la sussidiaria dei PlayStation Studios mostra delle scene di gameplay con protagonista l'allievo di Peter Parker per fissarne al 18 novembre 2022 la data di commercializzazione ufficiale su PC. In attesa di ulteriori informazioni e approfondimenti sulle migliorie e sulle ottimizzazioni della versione PC dell'esclusiva Sony vi lasciamo alle ultime, spettacolari immagini condivise da Insomniac e, già che ci siamo, vi riproponiamo la nostra recensione di Marvel's Spider-Man Miles Morales su PS5.