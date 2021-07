Marvel's Spider-Man Miles Morales, il prequel arriva in libreria: disponibile Furia Alata

Mentre trovano diffusione rumor legati ad un prossimo annuncio di Marvel's Spider-Man 2, arriva una notizia decisamente interessante per gli appassionati dell'universo videoludico dell'Arrampicamuri.

La casa editrice KappaLab ha infatti presentato Marvel's Spider-Man Miles Morales: Furia Alata, prequel ufficiale del titolo sviluppato da Insomniac Games e disponibile da novembre 2020 su PlayStation 5 e PlayStation 4. Il volume, di circa 250 pagine, è ora disponibile nelle librerie e sullo store ufficiale di KappaLab, al prezzo di copertina di 15 euro.



Il volume vede Miles Morales alle prese con l'avvio della propria carriera super-eroistica. Di seguito, vi riportiamo la sinossi di Marvel's Spider-Man Miles Morales: Furia Alata: "Peter Parker sta insegnando le basi del mestiere al giovanissimo Miles Morales, il nuovo Spider-man che da poco ha iniziato a penzolare su New York… Ma cosa comporta davvero essere un super-eroe, se la gente ritiene che tu non sia la soluzione, bensì parte del problema? Com'è possibile proteggere un'intera città da un'epidemia aviaria tecnologica scatenata dall'Avvoltoio, quando proprio i suoi abitanti rischiano di diventare il nemico stesso?".

A dar forma a questa nuova avventura cartacea legata a Marvel's Spider-Man: Miles Morales è la scrittrice Brittney Morris, già autrice del best-seller Slay. Il suo contributo all'universo videoludico non è nuovo: ha infatti collaborato alla realizzazione di Subnautica: Below Zero e The Lost Legends of Redwall.