Marvel's Spider Man Miles Morales su PS5: il DualSense farà 'sentire' le ragnatele

Di recente, la redazione del Washington Post ha avuto modo di condurre una ricca intervista a Mark Cerny, progettista di PlayStation 5. Durante la chiacchierata sono stati affrontati molti aspetti della natura next gen della prossima console Sony.

In particolare, Cerny ha evidenziato la volontà da parte del team di offrire un'esperienza incredibilmente immersiva, tramite l'implementazione dell'audio 3D e l'utilizzo del DualSense. Nel riflettere sulle caratteristiche del nuovo pad, anche Brian Horton, Direttore Creativo di Marvel's Spider-Man: Miles Morales, ha condiviso un'interessante considerazione.

"L'oscillare con la ragnatela è un elemento chiave di Spider-Man. - ha evidenziato l'autore - E visto che i grilletti del controller di PlayStation 5 hanno una propria resistenza, si riesce davvero a sentire il momento in cui la ragnatela viene sparata, la si sente saldarsi alle pareti e ne si sente la resistenza tramite il grilletto man mano che si procede con l'arco dell'oscillare. Quindi complessivamente i grilletti adattivi e il feedback aptico hanno aggiunto un nuovo livello di immersione". Un elemento sicuramente interessante, che sarà curioso poter testare con mano.



Per le prime impressioni sulle potenzialità del nuovo pad, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye trovate il provato del DualSense redatto da Marco Mottura, che ha avuto modo di testarlo su Astro's Playroom per PlayStation 5.