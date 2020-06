Marvel's Spider-Man Miles Morales per PS5, un gioco 'essenziale': le novità in video!

L'annuncio dell'approdo di Miles Morales nell'universo videoludico targato PlayStation 5 è stato accolto con entusiasmo dal pubblico, nonostante alcune incertezze comunicative che hanno accompagnato il reveal della produzione Insomniac Games.

In seguito ad una prima fase di confusione, è stato confermato che Marvel's Spider-Man Miles Morales sarà un gioco stand-alone, dedicato, ovviamente, all'erede di Peter Parker di origini afroamericane e portoricane. Nella produzione, i giocatori vestiranno dunque i panni dell'Arrampicamuri nato nell'ambito dell'universo fumettistico di Marvel Ultimate e creato da una collaborazione tra lo sceneggiatore Brian Michael Bendis e la disegnatrice italiana Sara Pichelli.

Ma che cosa possiamo aspettarci dal ritorno di Insomniac Games nelle strade della New York di Spider-Man? Di recente, è stato condiviso un significativo ammontare di informazioni legate a diversi aspetti tel gioco per PlayStation 5. Spaziando tra trama, caratteristiche, elementi grafici e legami con Marvel's Spider-Man per PS4, la Redazione di Everyeye ha raccolto tutte le nuove informazioni disponibili in un pratico video dedicato. Come di consueto, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news, oppure sul Canale YouTube di Everyeye: vi auguriamo una buona visione!



Marvel's Spider-Man: Miles Morales è attualmente privo di una specifica data di uscita e la sua pubblicazione è stata confermata per PlayStation 5.