Marvel's Spider-Man Miles Morales su PS5 nelle immagini comparative con il gioco PS4

Prendendo idealmente spunto dal raffronto fan made tra Demon's Souls su PS3 e PS5, la sempre attiva di ResetEra ha realizzato una comparativa tra le location di Marvel's Spider-Man su PS4 e gli scenari ammirati nel gioco nextgen con Miles Morales svelato all'evento digitale sui giochi PS5.

Le immagini realizzate dagli appassionati dell'arrampicamuri della Marvel immortalano gli eroi dei due titoli targati Insomniac Games attingendo alle scene salienti del video di annuncio per "ricrearle ingame" con le medesime inquadrature e, per quanto possibile, con le stesse animazioni del protagonista.

Il risultato finale di questo esperimento ci aiuta a capire le differenze in termini grafici, artistici e contenutistici tra il gioco stand-alone di Spider-Man in arrivo su PS5 e il titolo originario per PlayStation 4.

Sapevate inoltre che Aaron Greenberg di Microsoft ha punzecchiato Sony per le incomprensioni generate dalla comunicazione post-evento su Marvel's Spider-Man Miles Morales? In calce alla notizia trovate il link alla pagina del forum di ResetEra con gli scatti comparativi tra le ambientazioni del kolossal PS4 con Peter Parker e il suo seguito con Miles Morales.