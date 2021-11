Marvel's Spider-Man Miles Morales PS5 in offerta a meno di 50 euro!

Marvel's Spider-Man Miles Morales per PlayStation 5 è l'offerta del giorno su Amazon, il gioco di Insomniac Games viene venduto a meno di 50 euro ed è disponibile subito per la spedizione rapida.

Marvel's Spider-Man Miles Morales costa 46.85 euro invece di 60.99 euro, da notare come il prezzo sia riferito alla versione nativa per PS5 e non all'edizione PS4 con possibilità di upgrade. Poche le unità disponibili (solo 8 nel momento in cui scriviamo) e che a questa cifra potrebbero andare esaurite nel giro di pochissimi minuti.

Il gioco di Miles Morales è stato pubblicato nel novembre 2020 al lancio di PlayStation 5 e si è imposto rapidamente come una delle esclusive PlayStation Studios più vendute su PS4 e PS5 negli ultimi mesi dello scorso anno insieme a Demon's Souls. Sicuramente un buon antipasto in attesa di Marvel's Spider-Man 2, se non avete ancora giocato l'avventura di Miles Morales vi consigliamo di recuperarla in offerta.

Sony ha festeggiato i dieci anni di Miles Morales a ottobre con un video che ha ripercorso le origini del personaggio e l'evoluzione dello stesso, diventato in pochi anni uno dei personaggi cardine delle avventure di Spider-Man e dell'universo espanso di Marvel essendo apparso in fumetti, film e videogiochi.