Marvel's Spider-Man Miles Morales per PS5: Ray-Tracing o fluidità? il confronto in video!

Abbiamo provato il nuovo gioco dell'Uomo Ragno, su Everyeye.it trovate la recensione di Marvel's Spider-Man Miles Morales per PS5 ma ovviamente non potevamo non proporvi anche un video dedicato al comparto tecnico, con focus sul Ray-Tracing.

Come è ormai ben noto, Marvel's Spider-Man Miles Morales presenta due modalità grafiche su PS5: l’opzione Performance permette al gioco di girare a 60fps, mentre l'opzione Fedeltà abbassa il frame rate a 30fps ma attiva il Ray-Tracing. In questo video vogliamo proporvi una comparativa tra le due modalità, inoltre vi consigliamo inoltre di guardare molto bene il filmato fino alla fine perché al suo interno è contenuta una frase misteriosa che potrebbe risultarvi molto utile… non aggiungiamo altro e vi auguriamo buona visione!

Marvel's Spider-Man Miles Morales sarà disponibile dal 19 novembre in Europa in versione standard e Ultimate Edition, questa includerà oltre al gioco anche Marvel's Spider-Man Remastered, riedizione del gioco uscito su PS4 e non disponibile singolarmente su PS5, ma solo come parte di Miles Morales Ultimate Edition.

In attesa del lancio potete vedere il nuovo spot TV italiano di Marvel's Spider-Man Miles Morales e ovviamente non dimenticate di leggere la recensione e dare una occhiata alla video recensione 4K che trovate sulle nostre pagine e qui sotto in calce alla notizia.