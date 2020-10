Marvel's Spider-Man Miles Morales: stealth e combattimenti nel nuovo video

Marvel's Spider-Man Miles Morales è il protagonista della cover story del numero di novembre di GameInformer USA, la celebre testata americana ha dedicato un ricco approfondimento al gioco Insomniac e nelle scorse ore ha pubblicato anche un nuovo video gameplay.

Dopo aver mostrato uno scontro con il primo boss di Spider-Man Miles Morales e un video gameplay con protagonisti Peter e Miles, GameInformer condivide una nuova clip dedicata questa volta al combat system e alle meccaniche stealth della produzione. Il gameplay ha molti punti in comune con quello di Marvel's Spider-Man, arricchito e migliorato grazie anche alle numerose abilità del protagonista che permettono a Miles di interagire maggiormente con l'ambiente circostante a proprio vantaggio.

Grazie a GameInformer abbiamo fatto anche la conoscenza di Spider-Cat, tenero felino subito diventato oggetto di meme sui social e addirittura protagonista della cover reversibile di Spider-Man Miles Morales. La nuova avventura dell'Uomo Ragno targata Insomniac Games sarà disponibile dal 19 novembre in Europa su PlayStation 4 e PS5, ricordiamo che la Ultimate Edition (esclusiva per PlayStation 5) includerà anche una copia digitale di Marvel's Spider-Man Remastered, non disponibile singolarmente per l'acquisto.