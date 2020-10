Marvel's Spider-Man Miles Morales: svelato uno dei villain del gioco PS4 e PS5

Nel rush finale che ci separa dall'esordio di PlayStation 5, il team di Insomniac Games ha condiviso molti interessanti dettagli inediti su Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

Le novità non sono mancate nemmeno in casa Marvel, con la presentazione delle cover dei fumetti a tema Spider-Man: Miles Morales. Ed è proprio da quest'ultima iniziativa che arriva una prima conferma in merito all'identità dei villain che troveremo all'interno del titolo. Come potete infatti verificare direttamente in calce a questa news, la casa editrice statunitense ha presentato la copertina di Amazing Spider-Man numero 55.



Quest'ultima è stata realizzata da Brian Horton, Direttore Creativo di Marvel's Spider-Man: Miles Morales, e include un primo sguardo a quello che sarà l'aspetto di Prawler all'interno del gioco. Viene così confermato che il personaggio sarà presente all'interno della New York virtuale dipinta da Insomniac Games in questa nuova avventura supereroistica. Una conferma sicuramente interessante, in particolar modo in virtù di quella che è la reale identità del super villain all'interno dell'universo fumettistico di Miles Morales: siete felici di questa aggiunta?

Ricordiamo che Marvel's Spider-Man: Miles Morales accompagnerà il lancio di PlayStation 5, fissato in Italia per il prossimo 19 novembre. Il gioco Insomniac Games sarà disponibile anche in versione PlayStation 4.