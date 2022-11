Marvel's Spider-Man Miles Morales è Verificato su Steam Deck: Insomniac conferma

Lo scorso ottobre Insomniac Games ha confermato la data d'uscita di Marvel's Spider-Man Miles Morales per PC, fissata per il 18 novembre 2022. A distanza quindi di pochissimi giorni dal debutto della nuova versione, lo studio in forza a Sony fa un altro importante annuncio, relativo stavolta a Steam Deck.

Tramite un breve post su Twitter, Insomniac annuncia ufficialmente che Marvel's Spider-Man Miles Morale ha ricevuto il bollino Verificato sulla piattaforma di Valve: ciò significa che sarà pienamente compatibile con Steam Deck subito al lancio, senza alcun tipo di limitazione che possa compromettere il corretto funzionamento del gioco sul sistema portatile. Si tratta indubbiamente di un'ottima notizia per tutti i possessori di Steam Deck in attesa di mettere le mani sopra l'espansione stand-alone di Marvel's Spider-Man, ormai dietro l'angolo.

In precedenza sono stati confermati anche i requisiti PC di Marvel's Spider-Man Miles Morales, che si presenterà al massimo della forma possibile, in 4K e 60fps senza dimenticare il supporto al Ray Tracing. Dopo aver ottenuto grandi successi su PS5 e PS4, piattaforme dove è stato pubblicato nel novembre del 2020, l'avventura con protagonista Miles Morales si prepara a conquistare nuovi lidi, cavalcando i grandi risultati già ottenuti dalla versione PC di Marvel's Spider-Man Remastered pubblicata ad agosto 2022.