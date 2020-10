Marvel's Spider-Man Miles Morales: video gameplay e cutscene con Peter e Miles

Continua il coverage di GameInformer USA su Marvel's Spider-Man Miles Morales, dopo aver pubblicato un video di Spider-Cat, la testata ha diffuso una nuova clip della durata di un minuto che mostra Miles e Peter Parker in azione.

La sequenza è piuttosto breve e vede Peter Parker e Miles Morales fare squadra per rincorrere un celebre villain (non vogliamo dirvi oltre per non rovinarvi la sorpresa) tra le strade della città. A inizio settimana GameInformer ha lanciato anche un video che mostra lo scontro con il primo boss di Marvel's Spider-Man Miles Morales, oltre ad aver svelato un nuovo costume del gioco Insomniac, rivelando molti dettagli su uno dei giochi di lancio PS5 più attesi.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra anteprima di Marvel's Spider-Man Miles Morales, ricordandovi che il nuovo gioco dell'Uomo Ragno uscirà il 19 novembre in Europa su PlayStation 5 e PS4, la Ultimate Edition includerà anche Marvel's Spider-Man Remastered per PS5, non disponibile separatamente e dunque non in vendita sul PlayStation Store o in formato fisico.

Insomniac ha recentemente svelato nuovi dettagli sul comparto tecnico di Marvel's Spider-Man Miles Morales svelando anche le migliorie ai controlli rese possibili dal controller DualSense.