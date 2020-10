Marvel's Spider-Man Miles Morales: un video mostra la battaglia contro il primo boss

Marvel's Spider-Man Miles Morales è il protagonista del nuovo numero di GameInformer USA, proprio la celebre testata ha diffuso un video gameplay che mostra la prima boss fight del gioco. Attenzione, quanto riportato di seguito contiene spoiler.

Nello specifico il video mostra Peter Parker e Miles Morales alle prese con Rhino, storico nemico dell'Uomo Ragno pronto, pronto a fare la sua comparsa anche nel nuovo gioco della serie. Come dichiarato da Insomniac, la scelta di Rhino come primo boss non è casuale e anzi, tutto è stato pensato per mostrare sin da subito le capacità di PlayStation 5, durante la battaglia si passa rapidamente tra vari scenari con Rhino impegnato a distruggere tutto quello che gli capita a tiro. Ovviamente non vi sveliamo altro e vi invitiamo a guardare il video integrale pubblicato da GameInformer.

La rivista ha poi diffuso le prime immagini di un nuovo costume di Spider-Man ed ha svelato ulteriori dettagli sui controlli e sul comparto tecnico di Miles Morales, con particolare riferimento alla versione next-gen presa in esame per l'approfondimento.

Marvel's Spider-Man Miles Morales sarà disponibile in Nord America dal 12 novembre e arriverà il 19 novembre in Europa su PlayStation 4 e PS5. La Ultimate Edition per PlayStation 5 includerà anche Marvel's Spider-Man Remastered, non disponibile singolarmente.