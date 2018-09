Marvel's Spider-Man: il nuovo aggiornamento aggiunge altri filtri per il Photo Mode

Insomniac Games ha pubblicato oggi un nuovo aggiornamento per Marvel's Spider-Man: questo update risolve alcuni bug e aggiungi filtri extra per la modalità foto.

In particolare la patch risolve un bug introdotto con l'aggiornamento 1.06 che causava crash improvvisi dopo aver caricato una partita salvata in precedenza, inoltre sono stati risolti altri problemi e glitch grafici minori. Le novità però non finiscono qui perchè dopo aver installato l'aggiornamento potrete usare anche dei filtri aggiuntivi in modalità foto, tra cui Halftone, Filmic, Posterized e CGA, oltre all'opzione Esposizione.

Sapevate che Marvel's Spider-Man è l'esclusiva PS4 venduta più rapidamente di sempre, con 3.3 milioni di copie vendute nei primi tre giorni? Numeri davvero incredibili per il gioco Insomniac, la compagnia inoltre non ha escluso la possibilità di un sequel, sebbene al momento non ci siano certezze a riguardo.