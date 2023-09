Marvel's Spider-Man, originale vs sequel: Spider-Man 2 brilla nel video confronto

Mancano poche settimane al momento in cui i giocatori potranno incontrare l'altro Uomo Ragno nell'open world di Marvel's Spider-Man 2 ed è tempo di prepararsi a vestire i panni del supereroe di New York.

In vista della data di lancio, il noto El Analista de Bits ha realizzato un interessante video confronto, che pone l'accento sui miglioramenti che dovrebbero trovare spazio nel sequel per PlayStation 5. Con una mappa più ampia, che include anche il Queens e Brooklyn, il mondo di Marvel's Spider-Man 2 presenterà un'estensione pressoché doppia rispetto a quanto visto nel primo titolo Insomniac Games. Il tutto si accompagnerà anche a un maggiore livello di dettaglio delle ambientazioni e a un'estensione della linea dell'orizzonte.

Sul fronte tecnico, stando a quanto mostrato sino a ora da Sony, sembra che il team di Marvel's Spider-Man 2 abbia ridotto l'incidenza di fenomeni di pop-in, andando al contempo a incrementare il volume di veicoli e NPC in movimento tra le strade di New York. Particolarmente notevole anche il lavoro svolto da Insomniac sul fronte delle animazioni, come potete verificare direttamente nel video confronto, che trovate in apertura a questa news.



I boss di Marvel's Spider-Man 2 sono già intenti a tramare nell'ombra, mentre i giocatori sono chiamati a raccogliere le forze, per prepararsi a vestire i panni di Peter Parker e Miles Morales.