Marvel's Spider-Man su PC: modder omofobo rimuove le bandiere arcobaleno e viene bannato

I curatori di NexusMods, uno degli "aggregatori di mod" più importanti della scena, hanno rimosso dal proprio portale l'espansione fan made di un omofobo che si è "impegnato" a cancellare tutte le bandiere arcobaleno dalla versione PC di Marvel's Spider-Man Remastered per sostituirle con delle bandiere USA.

Nel descrivere l'accaduto, i responsabili di NexusMods hanno pubblicato una lettera aperta che spiega come l'autore di questa riprovevole mod, pur nascondendosi dietro all'account fittizio di "Mike Hawk", sia stato rintracciato e bannato dal portale.

I curatori del sito entrano nel merito della decisione presa e sottolineano che "se non fosse stato così codardo da creare un account fantoccio e avesse semplicemente caricato la sua mod attraverso il suo account principale, avremmo solo rimosso la mod e spiegato che non intendevamo ospitarla sul nostro sito. Invece no, si è nascosto dietro a questo account troll e così ha reso la nostra decisione molto più facile: sia l'account troll che quello principale sono banditi dal nostro sito".

Quanto al futuro, il team di NexusMods spiega come "prenderemo provvedimenti contro tutti coloro che caricheranno una mod sul nostro sito con l'intento di manifestare la loro contrarietà a temi come l'inclusività e la diversità. Lo stesso accadrà per tutte le persone che tenteranno di trollare altri utenti con mod deliberatamente offensive. Da parte nostra, cercheremo di impegnarci maggiormente nella moderazione del nostro sito in base a questi criteri di etica".